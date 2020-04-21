Резидент ОЭЗ «Дубна» начал производить тесты для диагностики COVID-19

Росздравнадзором на сегодняшний день зарегистрировано 14 отечественных и зарубежных тестов для выявления нового коронавируса SARS-CoV-2 и антител к нему. Одним из тестов является набор реагентов, разработанный резидентом ОЭЗ «Дубна» — компанией «МедипалТех».

Наборы, производимые «МедипалТехом», основаны на методе полимеразной цепной реакции (ПЦР) и предназначены для прямого выявления РНК-возбудителя в мазках из носоглотки, таким образом, они направлены на раннюю диагностику коронавирусной инфекции.

В настоящее время производство наборов реагентов направлено главным образом на удовлетворение потребностей государственных медицинских учреждений московского региона, сообщили в компании. Однако, в связи с быстро меняющейся эпидемической ситуацией производитель наращивает свои мощности. Поступление партий наборов в свободную продажу ожидается после майских праздников.

В компании уточнили, что метод ПЦР позволяет при должном профессионализме лаборантов и врачей обнаружить буквально 5-10 копий РНК возбудителя на реакцию. Особенно важно то, что при использовании данного метода длительность исследования занимает не долгие дни, а несколько часов. Средняя точность тест-систем на выявление COVID-19 методом ПЦР в последние месяцы существенно повысилась. Сегодня, по данным Роспотребнадзора, выявляемость вируса наблюдается в 70-80% случаев против 40% в начале эпидемии.

«Фармацевтический сектор Московской области исторически является одним из самых передовых в стране. Имеющиеся наработки и компетенции позволили нашим лабораториям оперативно приступить к разработке методов и средств для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Ранее подмосковное предприятия „Петровакс“ объявило о старте клинических исследований препарата против коронавируса. Набор регентов „МедипалТех“ поможет оперативно выявлять инфицированных. Еще один резидент ОЭЗ „Дубна“ — компания „ПСК Фарма“ производит антибиотик, который используется при возникновении осложнений лечения коронавируса. Также на предприятии ведется деятельность по разработке противовирусных препаратов нового поколения», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.