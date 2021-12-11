Резидент ОЭС «Дубна» изготовил кислородный концентратор для больницы в Забайкалье

Новый кислородный концентратор АКС для лечения пациентов с коронавирусом получила Петровск-Забайкальская центральная районная больница. Он способен производить шесть кубических метров кислорода в час.

Аппарат изготовила российская научно-производственная компания «Грасис», дочерняя структура которой является резидентом особой экономической зоны «Дубна».

Оборудование для получения и разделения газовых сред на производственной площадке в этой ОЭЗ начали выпускать чуть больше года назад. Изготавливаемые здесь кислородные установки и станции применяют в больницах для подключения к аппаратам ИВЛ и наркозно-дыхательным аппаратам, при проведении оксигенотерапии при лечении ковида, в операционных и реанимационных блоках для поддержания дыхания пациентов, при интоксикациях и в других целях, где необходим кислород.

По словам гендиректора ООО «Грасис-Тех» Дмитрия Щавелева, медицинские концентраторы кислорода АКС специально разработаны для использования в лечебно-профилактических учреждениях с любым объемом потребления.

«Чистота получаемого из атмосферного воздуха кислорода достигает 95%, а собственное производство кислорода на месте потребления позволяет гарантировать его бесперебойную подачу и независимость от поставщиков», — уточнил он.

За минувший год «Грасис» изготовил более 1000 кислородных концентраторов и станций для медучреждений Москвы, Подмосковья и других регионов России. В будущем компания намерена продолжить обеспечение потребностей больниц в кислородном оборудовании для борьбы с пандемией.