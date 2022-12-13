Подмосковье 13 декабря 2022, 12:32 Резидент «Дубны» расширит импортозамещающее производство инструментов для металлообработки Unsplash

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Еще 400 миллионов рублей вложит в расширение своего производства компания «Промрессурс». Завод выпускает импортозамещающее оборудование для металлообработки.

«Общий объем инвестиций в проект составляет 830 миллионов рублей. Он предполагает строительство административно-производственного комплекса зданий общей площадью не менее четырех тысяч квадратных метров», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Компания «Промрессурс» работает в особой экономической зоне «Дубна». На базе предприятия уже создано 40 рабочих мест и это количество будет расти по мере расширения производства.

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Сейчас инвесторы работают над разработкой технологии рентген-термостабилизации и совершенствованием линейки металлорежущего инструмента, который призван заместить импортные аналоги. Продукция выпускается под торговой маркой MRT.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что за четыре года в Подмосковье реализуют 130 проектов импортозамещения. Для таких компаний предусмотрели льготы и меры поддержки. Это и земля за рубль, и промышленная ипотека, и льготные займы, субсидии.

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