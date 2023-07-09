Подмосковье 09 июля 2023, 14:36 Режиссер сериала «Законник» рассказал о съемках первого сезона шоу в Звенигороде Актер Александр Устюгов / Пресс-служба киностудии «Кит»

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Съемки первого сезона детективного сериала «Законник» проходят в Звенигороде городского округа Одинцово и его окрестностях. По словам режиссера-постановщика и сценариста ленты Дениса Карышева, это место для создания проекта он выбрал давно.

«Звенигород очень хорошо смотрится в кадре, удобен в организации киносъемок. На этот раз снимали сцены в гостинице „Татьяна Прованс“, в центре города, на выезде из Звенигорода — в микрорайоне Супонево, а также в деревне Липки. В работе над детективными сериалами сложнее всего снимать трюковые сцены. Но нам повезло с актерским составом: там, где необходимо выполнять трюки, артисты справлялись сами, и мы не искали дублеров», — подчеркнул Карышев.

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Главные роли в сериале исполняют известные российскому телезрителю актеры Роман Маякин и Александр Устюгов, которые предстанут в оригинальных амплуа. Поклонники привыкли к успешным и сильным духом персонажам Маякина, но в «Законнике» он сыграет потерянного героя. Исполнитель роли Романа Шилова в детективном сериале «Ментовские войны» Устюгов также удивит публику: в новом проекте артист исполнит образ умирающего больного.

«Очень яркая роль у Аглаи Шиловской, которая исполняет главную героиню. После кинопроб мне показалось, что эта роль придумана специально для нее. При этом события в жизни актрисы перекликаются с тем, что происходит на экране», — отметил режиссер.

Кроме подготовки сценариев, Карышев самостоятельно выступает в своих лентах в качестве режиссера и продюсера, что делает его работы полностью авторскими. Кинодеятель работает в Звенигороде уже не в первый раз — в 2021 году в городе снимали часть сцен сериала «Рикошет», где главную роль также сыграл Александр Устюгов.

«Тогда в центре города шли ремонтные работы. Улицу так удачно перекопали, что этот фон оказался очень подходящим для киносъемок. Сейчас мы приехали в Звенигород снимать сериал „Законник“, увидели прекрасно отреставрированный центр города, сразу воскликнули: „Вот! Это то, что нужно!“ — добавил сценарист.

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