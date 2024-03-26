Подмосковье 26 марта 2024, 15:49 Режиссер Наталия Рожковская из Павловского Посада стала лучшим работником культуры в Подмосковье пресс-служба Павлово-Посадского городского округа

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Режиссер цирковой студии «Пилигрим» Наталия Рожковская из Павловского Посада стала победителем премии «Лучший по профессии». Руководителя образцового коллектива отметили в номинации «Лучший работник культурно-досугового учреждения».

Наталия Рожковская работает с цирковым коллективом «Пилигрим» с 2000 года. Она начинала в качестве помощника руководителя и через пять лет возглавила студию. Сегодня под ее началом обучаются 86 человек в возрасте от пяти до 18 лет.

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Студия «Пилигрим» выступает с концертами, сотрудничает с цирковыми коллективами Подмосковья, участвует в выездных мероприятиях в других городах страны. Напомним, в 2017 году коллектив выиграл Гран-при международного фестиваля «Наследие талантов» во Франции.

Воспитанники студии также добиваются больших успехов в цирковом искусстве. Например, Анна Володько стала артисткой цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре, а Ольга Рожковская завоевала титул «Принцесса Российского цирка». Она выступает в Росгосцирке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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