Подмосковье 28 января 2023, 23:50 Режиссер Кончаловский снимет сериал в реставрационной мастерской в Шаховской

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В мае этого года режиссер Андрей Кончаловский приедет в Шаховскую для съемок сериала «Хроники русской революции». Специально для этого в реставрационной мастерской округа построят вокзал, поезд начала XX века и хутор в лесу.

«После сьемок кино декорации остаются в пользовании реставрационной мастерской для туристических и познавательных целей. Потихоньку экспозиция разрастается», — сообщила директор Шаховского краеведческого музея Татьяна Яйцова.

Мастерские появились в Шаховской в 2015 году. Работники предприятий реставрируют военную и историческую технику, делают копии утерянных образцов железнодорожного транспорта. Экспонаты отправляют в музеи страны, а также за рубеж. Последний заказ мастера выполнили для экспозиции в Иордании. Также мастерских проводят военные праздники и снимают исторические фильмы.

«Здесь проходят праздники, приуроченные к 23 февраля, 9 мая, а так же день освобождения нашего городского округа от фашистских захватчиков», — добавила Татьяна Яйцова.

В мастерских режиссер Игорь Угольников снял киноленту «Подвиг советского народа», а Сергей Виноградов — «Неман», выход которого запланирован на февраль.

В будущем в мастерских будут проводить экскурсии на паровозах по всем локациям. Планируются так же возить туристов из Китая на репродукции разных битв с участием танков и авиации.

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