Подмосковье 15 декабря 2023, 02:00 Режиссер Клим Поплавский презентовал молодежи Подмосковья документальный фильм Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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В Мытищах молодые люди посмотрели документальный фильм режиссера Клима Поплавского «Наши берега». Это третий кинопоказ в рамках проекта Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области и телеканала RT Documentary «Смотри. Знай. Думай».

«Мы получаем позитивные отклики от участников кинопоказов, как от ребят, так и от создателей документальных фильмов. Я уверена, что режиссеры тоже много полезного для себя получают от общения с нашей молодежью — обратную связь, впечатления, эмоции, нестандартный взгляд на вещи», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

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Фильм рассказал про 126-ю гвардейскую бригаду береговой охраны, которая в марте 2022 году сражалась в Херсонской области. Сам Поплавский отправился в зону СВО добровольцем.

После показа состоялся разговор со зрителями. Много говорили об истории, конфликте на Украине, что этому предшествовало, как развивались события. Режиссер призвал молодых людей изучать историю страны. Также Клим рассказал, что иногда ему приходится отложить камеру и помогать раненым бойцам.

«Меня поразили эмоции героев фильма, бойцов, что они могли радоваться, смеяться, находясь в таком месте, окруженные опасностью. Это невероятно, что они — мои одногодки, я хожу в институт, а они там, в холоде, рискуют своей жизнью, умирают», — отметила местная жительница Татьяна.

«Очень интересно было поговорить с режиссером Климом Поплавским. Важно поддерживать ребят, помнить и говорить о тех, кто оберегает наше небо, пока мы тут сидим на теплых стульях»,— заявил житель Пушкино Глеб.

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