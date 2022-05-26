Режиссер из Красногорска стал участником конкурса «Нано-опера»

В театре «Геликон-опера» стартовал V Международный конкурс оперных режиссеров «Нано-опера». Одним из его участников стала Ольга Мелкумова из Красногорска.

«Нано-опера» заслужила статус самого необычного конкурса, который только можно организовать. Молодым режиссерам со всей России и зарубежья предстоит представить на суд жюри авторскую мини-оперу. Произведения они выбирают сами, а артистов предоставляет «Геликон-опера».

Впервые исполнитель и режиссер встречаются за час до выступления. Предварительные репетиции запрещены категорически — за подобное моментально дисквалифицируют.

Ольга Мелкумова привезла на конкурс отрывок из «Травиаты» Джузеппе Верди — дуэт Альфреда и Виолетты. Действующая певица театра, на «Нано-опере» она выступила в роли режиссера-постановщика и участвует на одинаковых с остальными условиях.

«Конечно, здесь, с одной стороны, родные стены помогают, а с другой — больше ответственность», — сказала автор постановки.

В жюри конкурса, которое возглавил оперный режиссер Дмитрий Бертман, вошли художественные руководители ведущих театров оперы и балета страны, в том числе и иностранных — из Турции, Сербии, Узбекистана.

Условия для участников «Нано-оперы» довольно жесткие: на представление постановки — строго 10 минут, из декораций — только аскетичные деревянные конструкции, которые можно перемещать. Реквизит, как и костюмы, практически отсутствует.

Не исключено, что после конкурса кто-нибудь из членов жюри пригласит самого способного молодого режиссера сделать постановку в своем театре.