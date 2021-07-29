Режиссер Франдетти рассказал, почему боится ставить Булгакова

Некоторые известные произведения по праву считают мистическими. Многие творческие люди отказываются их ставить, потому что не хотят привлечь проблемы. Известный режиссер, обладатель трех премий «Золотая маска» Алексей Франдетти в их числе. Об этом он рассказал в интервью «360».

«Я обожаю Булгакова, но я уже несколько раз отказывался от постановки „Мастера и Маргариты“. Потому что на моих глазах ташкентский театр „Ильхом“ в день первой репетиции этого спектакля сгорел. И я решил: не буди лихо, пока оно тихо», — отметил он.

Есть популярная история, которая связана с этим произведением. Якобы вдова Михаила Булгакова пришла к одному из постановщиков во время жуткого ливня и посоветовала не ставить «Мастера и Маргариту». Однако на тот момент супруга писателя, как и он сам, были уже мертвы.

«Поэтому я решил не злоупотреблять», — заключил Франдетти.

Сейчас Франдетти работает над необычным концертом, который пройдет возле музея-усадьбы Достоевских «Заповедное Даровое» в Подмосковье. Там зрители смогут узнать писателя с новой стороны — не хмурого и угрюмого, а счастливого и музыкального. Во время концерта прозвучат любимые произведения Достоевского, многие из которых исполняются крайне редко.