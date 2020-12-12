Режим самоизоляции для пожилых жителей Подмосковья стал рекомендательным

Пожилым жителям Подмосковья и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, теперь необязательно соблюдать самоизоляцию. Объявленный режим стал носить рекомендательный характер. Постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Постановляю: <…> слова „обязать граждан“ заменить словами „рекомендовать гражданам“», — сказано в опубликованном документе.

Раньше людям старше 65 лет и страдающим от хронических заболеваний жителям требовалось соблюдать режим самоизоляции в обязательном порядке. Сейчас правила рекомендуется соблюдать, чтобы снизить риски заражения коронавирусом. При этом в Подмосковье продолжает действовать правило о ношении масок.

Кроме того, в регионе по 13 декабря будут заблокированы социальные карты жителей. Также власти подписали постановление о работе кафе и ресторанов в новогодние праздники. Посещать заведения можно будет свободно, но для корпоративов и других закрытых мероприятий потребуется сдать тест на коронавирус.

Всего в Московской области за время пандемии зафиксировали 124 984 случая инфицирования. Вылечить удалось 88 329 человек. Скончались после заражения 2407 пациентов.