Режим самоизоляции для людей 65+ отменили в Подмосковье

«Внести в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 … пункт 4 (обязывающий соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих ряд хронических заболеваний) признать утратившим силу», — сказано в постановлении.

Губернатор ввел режим самоизоляции в регионе в конце марта из-за риска заражения указанных категорий граждан коронавирусом. Когда в Подмосковье был введен пропускной режим, пенсионерам и лицам с хроническими заболеваниями помогли оформить пропуска для выезда на дачу.

С 29 мая ограничения были частично сняты — жителям региона разрешили прогулки, занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе, группой не более двух человек с обязательным условием соблюдения дистанции не менее пяти метров. С 1 августа люди старше 65 лет вновь могут совместно принимать участие в уличных занятиях программы «Активное долголетие».