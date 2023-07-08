08 июля 2023, 10:02
Режим работы вокзала Коломны остался штатным, несмотря на непогоду
Минтранс Подмосковья: вокзал Коломны работает в штатном режиме, несмотря на непогоду
Центральный проход на вокзал в Коломне временно закрыли из-за подтопления, но сам он работает в штатном режиме. Попасть в здание можно через служебный вход с торца, напомнили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Железнодорожники своевременно организовали информирование и сопровождение пассажиров. Движение поездов по станции не останавливали. На это обращал внимание и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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Из-за прохождения грозового фронта на ряде участков Казанского направления электрички дальних маршрутов с 19:00 до 20:50 7 июля следовали со снижением скорости. В результате ряд поездов в сторону Москвы и области курсировали с опозданием.
В МЖД предприняли все необходимые меры для стабилизации графика движения поездов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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