Подмосковье 13 декабря 2023, 11:47 Режим работы светофоров скорректировали в двух округах Подмосковья за неделю Минтранс Подмосковья

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Режим работы четырех светофоров изменили в Подмосковье за неделю для борьбы с пробками. Работы провели в Подольске и Ленинском округе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, режим работы изменили у светофора рядом с пешеходным переходом у школы № 19 в Подольске. Та увеличили время проезда по улице Маштакова.

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В Ленинском округе работы провели на трех объектах. Это светофоры на пересечении Расторгуевского шоссе и улицы Крымской, Володарского и Островского шоссе, а также Каширского и Белокаменного шоссе.

В министерстве добавили, что режим работы светофоров будут корректировать до конца года.

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