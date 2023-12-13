13 декабря 2023, 11:47
Режим работы светофоров скорректировали в двух округах Подмосковья за неделю
Режим работы четырех светофоров изменили в Подмосковье за неделю для борьбы с пробками. Работы провели в Подольске и Ленинском округе.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, режим работы изменили у светофора рядом с пешеходным переходом у школы № 19 в Подольске. Та увеличили время проезда по улице Маштакова.
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В Ленинском округе работы провели на трех объектах. Это светофоры на пересечении Расторгуевского шоссе и улицы Крымской, Володарского и Островского шоссе, а также Каширского и Белокаменного шоссе.
В министерстве добавили, что режим работы светофоров будут корректировать до конца года.
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