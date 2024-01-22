Подмосковье 22 января 2024, 12:01 Режим работы светофоров скорректировали в 4 округах Подмосковья за неделю Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Читать 360tv в

Режим работы шести светофоров скорректировали в Подмосковье за неделю. Оптимизацию провели в Истре, Серпухове, Солнечногорске и Пушкино.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в поселке Румянцево под Истрой увеличили время выезда с Савельевского на Волоколамское шоссе, в Серпухове разделили транспортные потоки на пересечении улиц Красноармейской и 2-й Московской, а в утренние часы по улице Красноармейской сделали задержку для разрешения поворота на 2-ю Московскую.

Реклама

Кроме того, в поселке Правдинском увеличили время проезда по Степаньковскому шоссе, а в поселке Дарьино — по Ельдигинскому шоссе. В Солнечногорске синхронизировали работу светофоров на пересечении Ленинградского и Пятницкого шоссе.

Работы по оптимизации движения продолжат.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».