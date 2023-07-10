Подмосковье 10 июля 2023, 12:05 Режим работы светофоров изменился на Раменском и Новоегорьевском шоссе в Подмосковье в рассылку регионалам и местным / Минтранс Подмосковья

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На Рязанском шоссе в Раменском и Новоегорьевском шоссе в Котельниках изменился режим работы светофоров. В региональном Минтрансе сообщили, что данные меры позволят оптимизировать дорожное движение.

На Рязанском шоссе увеличили время заезда в сторону села Рыболова, а в Котельниках на пешеходном переходе сократили время проезда транспорта по просьбам жителей. Сейчас у транспорта для проезда есть 180 секунд, на движение пешеходов отведено 30 секунд.

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Отмечается, что светофоры перенастроят в течение трех дней.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о ремонте ж/д переходов. Так, к концу года планируют построить пять новых объектов.

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