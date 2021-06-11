Режим работы офисов МосОблЕИРЦ изменится в связи с празднованием Дня России

Клиентские офисы МосОблЕИРЦ изменят график работы в праздничные дни. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

С 12 по 14 июня офисы работать не будут. Контактный центр будет работать в обычном режиме — ежедневно с 8:00 до 22:00.

Позвонить в контактный центр можно по телефонам: 8-496-245-15-99 и 8-499-444-01-00.

Жители региона могут оплатить коммунальные услуги без комиссии в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ, в мобильном приложении или через кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта расчетного центра.