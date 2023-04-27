Подмосковье 27 апреля 2023, 18:52 Режим работы офисов единого расчетного центра Подмосковья изменится в майские праздники Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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В майские праздники режим работы клиентских офисов и касс МосОблЕИРЦ изменится. Большинство офисов будет закрыто с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая 2023 года.

Некоторые территориальные управления продолжат работать 29 апреля и 6 мая. Контактный центр по телефону: 8 (499) 444-01-00 будет отвечать на звонки в обычном режиме, с 08:00 до 22:00.

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Жителям Московской области напоминают, что с 1 мая прием показаний приборов учета в контактном центре будет вести голосовой помощник. На вопрос автоматической системы «Скажите, что вас интересует?» нужно будет ответить: «Показания». Затем необходимо следовать голосовым инструкциям.

Оплатить счета можно также в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ, в мобильном приложении или через кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта единого расчетного центра.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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