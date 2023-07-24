Подмосковье 24 июля 2023, 11:21 Режим работы четырех светофоров скорректировали в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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Режим работы четырех светофоров оптимизировали в Подмосковье за неделю. Работы провели в Солнечногорске, Котельниках и Пушкино.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, режим работы светофоров корректируют для борьбы с пробками. Так, в деревне Андреевка увеличили въезд в Зеленоград по Жилинской улице на семь секунд, в Котельниках изменилось время левого поворота на Яничкин проезд с улицы Жилинской, а на пересечении Ельдигинского и Степаньковского шоссе и дороги к поселку Зеленоградский в Пушкино добавили программу выходного дня, увеличив время проезда по прямому ходу.

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Благодаря корректировке светофоров пропуская способность дорог и перекрестков повышается на 10-15%. Всего с начала года в Подмосковье провели свыше 190 мероприятий по ликвидации пробок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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