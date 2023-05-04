Подмосковье 04 мая 2023, 20:25 Режим повышенной готовности ввели в Подмосковье с 5 мая МОС АВС

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В Московской области ввели режим повышенной готовности с 5 по 9 мая. Синоптики прогнозируют штормовой ветер, ночные и утренние заморозки от -6 до -1 градусов, сообщили в министерстве ЖКХ региона.

«Подведомственная организация министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области переведена в режим повышенной готовности для обеспечения бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры», — уточнили в ведомстве.

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К выезду подготовились рабочие бригады и четыре машины для проведения аварийных работ. В каждом автомобиле есть электрогазосварка, подъемные механизмы грузоподъемностью до 1,2 тонны и мобильные генераторы.

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