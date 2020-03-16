Режим повышенной готовности ввели в Мособлгазе. Коронавирус не навредит надежному газоснабжению Подмосковья

В Мособлгазе ввели режим повышенной готовности. В организации предпринимают меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Это делается для обеспечения надежного газоснабжения жителей.

В Мособлгазе создали оперативный штаб для контроля за ситуацией. Все сотрудники из офиса переведены на дистанционную работу на дому.

Работников клиентских офисов организации обеспечили средствами индивидуальной защиты, а в помещениях усилили меры дезинфекции. Проводится измерение температуры работников и посетителей.

Сотрудников, которые выезжают на аварийно-ремонтные работы, провели необходимые инструктажи о дополнительных мерах безопасности. Все работники используют средства индивидуальной защиты: костюмы, маски, перчатки. Автомобильный транспорт регулярно дезинфицируют.

Аварийные бригады Мособлгаза находятся в полной готовности и отрабатывают заявки в штатном режиме. В случае запаха газа незамедлительно звоните в круглосуточную аварийную службу организации по телефону 104, 112.