Энергетики Подмосковья ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Свою работу усилили компании «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго». Режим повышенной готовности будет активен минимум до 26 декабря.

Жителей призвали держаться вдали от шатких конструкций и соблюдать правила безопасности. Об этом рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.

В связи с неблагоприятными погодными условиями введен режим повышенной готовности Александр Самарин.

Так, в компании «Россети Московский регион» подготовили 443 бригады и более 2,7 тысячи специальных машин. Передвижные станции позволят при возникновении нарушений оперативно вернуть электричество в социально значимые объекты.

В филиалах «Мособлэнерго» сформировали еще 215 аварийных бригад и подготовили 796 единиц техники. Ведется постоянный контроль работы оборудования подстанций.

Для жителей круглосуточно работает телефонная линия 8 (800) 700-40-70. Звонок бесплатный.