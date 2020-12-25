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    25 декабря 2020, 17:12

    Энергетики Подмосковья ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Из-за непогоды электросетевые компании Подмосковья ввели режим повышенной готовности. Более 700 бригад смогут быстро устранять возможные нарушения во всех областных сетях. Они следят за подачей электричества в условиях снежных заносов, метели и усиления ветра.
    Энергетики Подмосковья ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

    Свою работу усилили компании «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго». Режим повышенной готовности будет активен минимум до 26 декабря.

    Жителей призвали держаться вдали от шатких конструкций и соблюдать правила безопасности. Об этом рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.

    В связи с неблагоприятными погодными условиями введен режим повышенной готовности

    Александр Самарин.

    Так, в компании «Россети Московский регион» подготовили 443 бригады и более 2,7 тысячи специальных машин. Передвижные станции позволят при возникновении нарушений оперативно вернуть электричество в социально значимые объекты.

    В филиалах «Мособлэнерго» сформировали еще 215 аварийных бригад и подготовили 796 единиц техники. Ведется постоянный контроль работы оборудования подстанций.

    Для жителей круглосуточно работает телефонная линия 8 (800) 700-40-70. Звонок бесплатный.