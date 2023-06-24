Подмосковье 24 июня 2023, 14:22 Режим контртеррористической операции ввели в Москве и Подмосковье

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На территории Москвы и Московской области в целях пресечения возможных терактов ввели режим контртеррористической операции. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета.

Также режим КТО ввели на территории Воронежской области. В этих регионах этих регионах подобную меру ввели впервые.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе усилили меры безопасности, ФСБ и правоохранительные органы взяли ситуацию под свой контроль.