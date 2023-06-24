24 июня 2023, 14:18
Режим КТО ввели в Москве и Подмосковье
На территории Москвы и Московской области в целях пресечения возможных терактов ввели режим контртеррористической операции. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета.
«В целях пресечения вероятных террористических актов на территории Москвы и Московской области ввели режим контртерористической операции», — говорится в сообщении ведомства.
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе усилили меры безопасности, ФСБ и правоохранительные органы взяли ситуацию под свой контроль.
Терроризм
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