Подмосковье 24 июня 2023, 14:18 Режим КТО ввели в Москве и Подмосковье

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На территории Москвы и Московской области в целях пресечения возможных терактов ввели режим контртеррористической операции. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета.

«В целях пресечения вероятных террористических актов на территории Москвы и Московской области ввели режим контртерористической операции», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе усилили меры безопасности, ФСБ и правоохранительные органы взяли ситуацию под свой контроль.