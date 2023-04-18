Подмосковье 18 апреля 2023, 17:18 Резервный канал для сточных вод открыли в Солнечногорске из-за ремонта коллектора

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Резервный канал для сточных вод построили на Тимоновском шоссе в Солнечногорске. Он заменит инфраструктуру главного городского коллектора, который с начала года находится на реконструкции.

Резервный канал для сточных вод и временная канализационно-насосная станция стали необходимостью на время ремонта коллектора. Они позволили устранить подтопления домов в Солнечногорске.

«Главная насосная станция справляется с тем объемом, который получает сейчас, и отправляет все на очистные сооружения в Осипово», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Роман Назаров.

Эти работы вместе с удалением ила из городской канализации стали первым из трех этапов реконструкции коллектора. Подрядчик идет по графику, 20% работ по контракту уже выполнено. Впереди ремонт сетей. Работы закончат к концу апреля 2024 года.

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