Подмосковье 09 февраля 2024, 16:07 Резервные котельные запустили в Солнечногорске в связи с похолоданием «Газпром теплоэнерго МО»

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Компания «Газпром теплоэнерго МО» объявила о запуске 12 резервных котельных в Солнечногорске. Дополнительные мощности помогут поддерживать нужные параметры подачи тепла и горячей воды в мороз.

В связи с наступившим похолоданием и для повышения надежности теплоснабжения компания «Газпром теплоэнерго МО» дополнительно запустила в работу 12 блочно-модульных котельных. Они позволяют поддерживать необходимые параметры подачи тепловой энергии потребителям многоквартирных жилых домов и социально значимых объектов в Солнечногорске и деревне Ложки. Передвижные котельные автоматизированы и способны работать в сложных погодных условиях.

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