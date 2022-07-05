Резервные дни сдачи ОГЭ завершатся в Подмосковье 9 июля

Основной период сдачи ОГЭ завершается в Подмосковье. Резервные дни продлятся до 9 июля. В это время экзамен сдадут почти три тысячи выпускников, которые не смогли присутствовать в основные даты.

Как рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина, около тысячи выпускников сдают в резервные дни русский язык. Также наибольшее число сдающих напишут экзамены по географии и обществознанию.

«Сдавать экзамены в эти дни будут ребята, которые не смогли присутствовать на экзамене в основной день по уважительной причине или не закончили экзамен по состоянию здоровья, а также те, кто получил неудовлетворительный результат», — рассказала Каклюгина.

Результаты участники узнают 18 июля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в новом учебном году в подмосковных школах будут учиться более миллиона человек.