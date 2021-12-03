Реверсивное движение поездов на участке МЦД-1 запустят с 12 декабря

С 12 декабря на участке Белорусская — Савеловская МЦД-1 поезда начнут ходить принципу реверсивного движения. Его запустят для расширения участка и начала работы МЦД-4 уже в 2023 году.

Поезда будут ходить по одному пути по очереди в обе стороны. Пропускная способность линии окажется ограниченной, заметно снизится количество «сквозных» рейсов. Подобный временный режим сочли самым подходящим из всех альтернативных вариантов.

На центральном участке, между Савеловской и Белорусской, в одну сторону будут пропускать несколько поездов с интервалом движения от пяти до 30 минут. «Сквозными» останутся те, что курсируют между Лобней и Одинцово, поезда из дальнего пригорода и аэроэкспрессы между Одинцово и аэропортом Шереметьево.

Изменения пассажиры ощутят по большому счету только на центральном участке. Трафик в часы пик на радиусах, в том числе из дальнего пригорода, останется прежним. Однако для многих поездов Белорусский и Савеловский вокзалы станут конечной станцией. Некоторые не будут останавливаться на Беговой и Тестовской.

В расписание встроили и движение аэроэкспрессов. Половину поездов пустят по «сквозному» маршруту между Одинцово и Шереметьево, другую — по укороченному. Участок будет рабочим только между Белорусским вокзалом и аэропортом.

С Белорусского вокзала в Шереметьево и обратно поезда будут отправляться каждые 30–40 минут, а из Одинцово — каждые 70 минут. Время в пути останется прежним.

На участке Одинцово — Белорусский вокзал часть двухэтажных поездов будут ездить только в режиме МЦД. Дальше в аэропорт они не поедут. Добраться в Шереметьево можно на экспресс-автобусах «Аэроэкспресс», которые отправляются от станции метро «Ховрино».

Пассажирам советуют сверяться с расписанием поездов при планировании поездки. Стоит обратить внимание и на альтернативные маршруты, пользоваться пересадками на метро и МЦК.

На участке Беговая — Савеловская проложено всего два пути. Для запуска МЦД-4 необходимо расширение до четырех. Пока будет действовать реверс, на этой территории уложат 15 километров путей и позаботятся о развитии инфраструктуры. Кроме того, на участке появятся 3,8 километра шумозащитных экранов.

С реверсом сохранится возможность проехать по диаметру через центр города. Если бы «сквозное» движение организовывать не стали, то центральный участок пришлось бы закрыть. Или же стройка заняла бы много лет.