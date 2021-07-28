Ревакцинацию от коронавируса можно пройти во всех пунктах Подмосковья

Жители Московской области могут ревакцинироваться от коронавируса в любом прививочном пункте региона. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова отметила, что всего в Московской области работают почти 370 пунктов вакцинации от коронавируса. Прививку можно поставить в поликлиниках, торговых центрах, офисах МФЦ и в СНТ.

«Во всех пунктах также можно пройти повторную вакцинацию от COVID-19. Сделать это можно любым из представленных в пункте препаратов — „Спутник V“, „ЭпиВакКорона“, „КовиВак“. Также регион получил вакцину „Спутник Лайт“», — уточнила Стригункова.

Министр добавила, что повторную вакцинацию можно пройти через полгода после первой.

Жители, которые хотят привиться в поликлинике, должны записаться на процедуру заранее. Это можно сделать на портале госуслуг или по номеру телефона 122. Выбрать ближайший пункт вакцинации можно на интерактивной карте.

В Московской области проводят уже второй розыгрыш квартиры среди вакцинированных жителей. Он пройдет 1 августа. В нем смогут участвовать те, кто сделал прививку от коронавируса начиная с 25 июня.