Подмосковье 05 декабря 2022, 14:50 Реутовский МосОблЕИРЦ стал лучшим платежным агентом в Подмосковье

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По итогам третьего квартала 2022 года управление МосОблЕИРЦ Реутова стало лучшим платежным агентом в Московской области. Реутов одержал победу за счет высокого уровня качества обслуживания и квалификации сотрудников. Дополнительные баллы в рейтинге дал коэффициент внедрения — принятие на обслуживание большого количества новых счетов.

Торжественное награждение прошло в офисе территориального управления МосОблЕИРЦ Реутова. Коллективу платежного агента вручили благодарность главы округа, свидетельство и кубок лидера рейтинга территориальных управлений от генерального директора ООО «МосОблЕИРЦ» Олега Савельева.

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«Уверен, что почти каждый житель нашего города побывал в нашем современном офисе МосОблЕИРЦ и лично убедился в высоком уровне обслуживания. Еще в 2020 году наш платежный агент переехал в новое отремонтированное помещение в здании многофункционального центра „Мои документы“ на улице Победы, 7. Здесь успешно работает сервис электронной очереди, жители могут воспользоваться пандусами, кулерами с водой, детским уголком. А персонал всегда помогает разобраться в платежке, в получении справок, оплате счетов и передаче показаний. Благодарю коллег за высокие показатели на уровне Московской области, профессионализм и любовь к своей работе», — сказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

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Для управления МосОблЕИРЦ Реутова 2022 год стал настоящей проверкой на прочность.

«В этом году мы перевели всю базу данных в единую систему расчетов, приняли на обслуживание около 40 тысяч новых абонентов. Все это обработка и корректировка большого количества информации. Кубок победителя для нас означает успешно пройденный путь. Это большая победа всего коллектива, и я благодарен коллегам за труд и серьезное отношение к делу», — поделился руководитель клиентского офиса управления МосОблЕИРЦ в Реутове Максим Коробков.

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