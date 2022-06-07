Реутовские врачи спасли пенсионера от ампутации ног из-за нарушения кровотока

Врачи ЦГКБ в Реутове спасли пациента от ампутации ног и избавили от невыносимых болей, которые мучили его сутки напролет. Мужчина страдал сахарным диабетом более 20 лет, на фоне этого были большие проблемы с кровообращением в нижних конечностях. Ситуация была критическая, но хирурги справились с этой задачей.

Пенсионеру грозила ампутация ног по колено или даже выше. Врачи решили провести операцию малоинвазивным способом с сохранением конечностей.

«Подобная работа микроинструментом позволяет уменьшить негативные влияния хирургического вмешательства для пациента. Легче им переносится, не требует применения значительной глубины наркоза. В некоторых ситуациях это возможно сделать под местной анестезией. Самое главное — это бескровно», — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации стационара № 1 ЦГКБ Реутова Кирилл Ветров.

Специалисты смогли восстановить проходимость сосудов. Суженные участки артерий расширяли с помощью специальных баллонов. Сейчас пациент уже выписан из клиники.

После операции по восстановлению кровотока нижних конечностей у человека уменьшается болевой синдром, улучшается качество жизни, а главное — пациент не становится инвалидом и может передвигаться самостоятельно.