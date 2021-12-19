Реутовские власти провели бизнес-завтрак с предпринимателями

В Реутове начинают подводить итоги года. Администрация городского округа собрала бизнесменов на завтрак, конечно тоже с приставкой «бизнес-». Ведь речь на нем шла о делах. За прошедший 2021-й в Реутов удалось привлечь серьезные налоговые отчисления. В первую очередь с помощью выстраивания диалога с предпринимателями и создания комфортной для них среды.

«На сегодняшний день я хочу сказать, что нам благодаря поддержке нашего губернатора удалось очень многое, и, конечно же, здесь важную роль сыграли и наши предприниматели, потому что каждый присутствовавший здесь сегодня в коворкинге участвовал в том, чтобы внести свою лепту в городские дела», — прокомментировал глава г. о. Реутов Станислав Каторов.

В цифрах — за год Реутов получил 87 миллионов рублей налоговых отчислений дополнительно. В городской округ переехали более 40 компаний, которые создали более 1400 рабочих мест для жителей. Кто-то перевел свою риэлторскую компанию из столицы в Подмосковье и теперь платит налоги здесь, а кто-то вложил инвестиции в городской округ и помогает развивать местную инфраструктуру с пользой для себя.

«Это большие, крупные компании. Некоторые из них только открыли здесь производство и, несмотря на то, что у нас практически нет земельных ресурсов — мало земли — мы продолжаем привлекать новые компании, продолжаем создавать новые рабочие места», — заявил Каторов.

Под занавес календарного года не обошлось и без подарков. Бизнесмены поучаствовали в благотворительной акции «Елка желаний». Каждый из них выбрал на новогоднем дереве письмо от детей с ограниченными возможностями и обязался его исполнить. Таким образом предприниматели в Реутове в очередной раз доказали делом, что они умеют делать добро и стараются делать это целенаправленно.