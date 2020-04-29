    29 апреля 2020, 19:53

    Реутовские спасатели на подъемнике поздравили ветерана пожарной охраны

    Алена Собкалова, Екатерина Бутовская, Ксения Жеребцова

    Коронавирус вносит свои коррективы в нашу жизнь, но для спасателей преодолевать трудности — привычная задача. Чтобы поздравить ветерана пожарной охраны из Реутова с профессиональным праздником и сделать это безопасно, сотрудники МЧС использовали пожарный подъемник, сирену и громкоговоритель.
    Реутовские спасатели на подъемнике поздравили ветерана пожарной охраны | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Не уделить внимание 70-летнему пожарному спасатели не могли, но и подвергать опасности пожилого человека не стали. Поздравление с профессиональным праздником Валерия Николаевича стало самым необычным, ярким и с соблюдением социальной дистанции.

    У Валерия Овсянникова за спиной 26 лет службы в Подмосковье. Фрязино, Сергиев Посад, Химки. Медали за отвагу и безупречную службу.

    Подробности — в сюжете канала «360».