29 апреля 2020, 19:53
Реутовские спасатели на подъемнике поздравили ветерана пожарной охраны
Коронавирус вносит свои коррективы в нашу жизнь, но для спасателей преодолевать трудности — привычная задача. Чтобы поздравить ветерана пожарной охраны из Реутова с профессиональным праздником и сделать это безопасно, сотрудники МЧС использовали пожарный подъемник, сирену и громкоговоритель.
Не уделить внимание 70-летнему пожарному спасатели не могли, но и подвергать опасности пожилого человека не стали. Поздравление с профессиональным праздником Валерия Николаевича стало самым необычным, ярким и с соблюдением социальной дистанции.
У Валерия Овсянникова за спиной 26 лет службы в Подмосковье. Фрязино, Сергиев Посад, Химки. Медали за отвагу и безупречную службу.
Подробности — в сюжете канала «360».