Реутовские спасатели на подъемнике поздравили ветерана пожарной охраны

Коронавирус вносит свои коррективы в нашу жизнь, но для спасателей преодолевать трудности — привычная задача. Чтобы поздравить ветерана пожарной охраны из Реутова с профессиональным праздником и сделать это безопасно, сотрудники МЧС использовали пожарный подъемник, сирену и громкоговоритель.

Источник фото: телеканал «360»

Не уделить внимание 70-летнему пожарному спасатели не могли, но и подвергать опасности пожилого человека не стали. Поздравление с профессиональным праздником Валерия Николаевича стало самым необычным, ярким и с соблюдением социальной дистанции.

У Валерия Овсянникова за спиной 26 лет службы в Подмосковье. Фрязино, Сергиев Посад, Химки. Медали за отвагу и безупречную службу.

Подробности — в сюжете канала «360».