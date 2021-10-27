Реутов вошел в топ-3 больших городов Подмосковья по уровню цифровизации

Реутов стал одним из лидеров по уровню цифровизации среди городов Подмосковья численностью от 100 до 250 тысяч человек. Он занял третье место. Рейтинг составили в Минстрое России.

Источник фото: Алексей Оводов

Глава округа Станислав Каторов уточнил, что Реутов включили в топ-3 больших территорий Подмосковья по цифровизации.

Это рейтинг IQ городов России, сформированный по итогам прошлого года.

Реутов снова в тройке лидеров среди больших городов Московской области. Он получил 68,92 балла из 120 Станислав Каторов.

Всего индекс цифровизации рассчитали для 203 населенных пунктов страны — они числятся в проекте Минстроя «Умный город».

Источник фото: Алексей Оводов

Чтобы составить рейтинг, каждого участника оценили по 47 параметрам. Их отнесли к 10 направлениям, среди которых, например, уровень цифровизации сферы ЖКХ, транспорта, экологической безопасности, социальных услуг и не только.

Еще учитывали внедрение инноваций для городской среды, развитие туризма, цифровизацию сферы инвестиций и сетей связи.

Благодарю всю нашу команду за достижение реальных результатов по цифровизации Станислав Каторов.

Источник фото: Алексей Оводов

Глава округа добавил, что это соответствует вектору развития, определенному президентским проектом «Жилье и городская среда».