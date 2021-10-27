Реутов вошел в топ-3 больших городов Подмосковья по уровню цифровизации
Реутов стал третьим среди больших городов Подмосковья по уровню цифровизации
Реутов стал одним из лидеров по уровню цифровизации среди городов Подмосковья численностью от 100 до 250 тысяч человек. Он занял третье место. Рейтинг составили в Минстрое России.
Глава округа Станислав Каторов уточнил, что Реутов включили в топ-3 больших территорий Подмосковья по цифровизации.
Это рейтинг IQ городов России, сформированный по итогам прошлого года.
Реутов снова в тройке лидеров среди больших городов Московской области. Он получил 68,92 балла из 120
Всего индекс цифровизации рассчитали для 203 населенных пунктов страны — они числятся в проекте Минстроя «Умный город».
Чтобы составить рейтинг, каждого участника оценили по 47 параметрам. Их отнесли к 10 направлениям, среди которых, например, уровень цифровизации сферы ЖКХ, транспорта, экологической безопасности, социальных услуг и не только.
Еще учитывали внедрение инноваций для городской среды, развитие туризма, цифровизацию сферы инвестиций и сетей связи.
Благодарю всю нашу команду за достижение реальных результатов по цифровизации
Глава округа добавил, что это соответствует вектору развития, определенному президентским проектом «Жилье и городская среда».