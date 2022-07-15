Реутов вошел в топ-3 малых городов России по цифровизации

Глава городского округа Реутов Станислав Каторов представил Реутов на Всероссийском форуме по развитию и цифровой трансформации городов.

В Мурманске начася III Всероссийский форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город: Новые вызовы». Форум организован Минстроем, Минцифры России и правительством Мурманской области.

Станислав Каторов принял также участие в экспертной сессии «Роль мэра в умном городе. Как главе создать условия для запуска инновационных бизнес-процессов на территории?». Он обсудил с главами муниципалитетов, урбанистами, представителями «Сколково» и SkillsCenter основные принципы развития устойчивой и инновационной территории. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа Реутов.

Источник фото: телеканал «360»

Глава Реутова поделился опытом работы Московской области и Реутова по цифровизации и муниципального Центра управления регионом. Данные из ЦУР позволяют в реальном времени отслеживать ситуацию в ЖКХ, энергетике, анализировать и обрабатывать обращения с портала «Добродел», а также проводить мониторинг данных с камер городского видеонаблюдения.

«Сформулировали основные цели цифровизации для муниципалитетов — это повышение эффективности удовлетворения нужд граждан и вовлечение жителей на всех этапах в процессы городского управления. Это подтверждает один из основных принципов работы, озвученных Андреем Юрьевичем Воробьевым — «Живем там, где работаем. Ходим по земле, слышим людей», — подчеркнул Каторов.

Каждый город оценивается по 47 показателям, которые разделены на 10 направлений. Это городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестиционный климат, а также инфраструктура сетей связи.

Среди городов-миллионников четвертый год подряд лидером в области цифровизации городского хозяйства стала Москва.

Также в тройку лидеров среди умных городов России вошли Санкт-Петербург и Нижний Новгород. В категории городов с населением от 250 тысяч до одного миллиона человек лидируют Тюмень, Рязань и Сургут.

Положительную динамику отмечают и у малых городов, с населением менее 100 тысяч человек. На первой позиции находится Ханты-Мансийск, на втором месте Реутов, на третьем месте расположился Королев.

Среди административных центров в тройке лидеров Саров, Железноводск и Наро-Фоминск.