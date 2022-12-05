Подмосковье 05 декабря 2022, 12:21 Реутов стал одним из лидеров Подмосковья по качеству детских площадок

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В приложении «Проверки Подмосковья» действует раздел по контролю за состоянием игровых площадок. Согласно рейтингу приложения, Реутов вошел в тройку лидеров по качеству и содержанию детских площадок.

С момента запуска модуля, касающегося содержания площадок, в приложении «Проверки Подмосковья» было выполнено более 11 миллионов заданий.

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«Благодаря цифровым технологиям можно быстро и эффективно решать различные задачи. Например, с помощью модуля в мобильном приложении „Проверки Подмосковья“ контролируется содержание детских игровых площадок: проверяют чистоту, порядок, безопасность. Цифровые проверки проводятся ежедневно», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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С помощью раздела в приложении более четырех тысяч представителей управляющих организаций следят за состоянием ограждений, покрытия детских игровых площадок, контролируют уборку. Всего на контроль взято более 14 тысяч объектов.

Результаты проверок в мобильном приложении направляются модераторам — представителям органов местного самоуправления.

«Только за октябрь 2022 года выполнено более 430 тысяч заданий. Лидерами являются городские округа Раменский, Богородский и Реутов», — добавила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Контроль за состоянием детских игровых площадок с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» появился в 2019 году.

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