11 августа 2023, 16:36
Реутов стал лидером Подмосковья по числу доступных в аренду электросамокатов
Порядка пяти тысяч электросамокатов доступны для аренды в Реутове, что является рекордным показателем в Московской области. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, в 2023 году жители и гости региона воспользовались кикшерингом около 150 тысяч раз.
Среднее время аренды электросамокатов на территории муниципалитета составляет 12 минут, а расстояние — два километра. Чаще всего услугами кикшеринга пользовались для пути от железнодорожной станции до работы или дома.
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Сервис аренды электросамокатов доступен в Подмосковье с 2020 года, за это время услуга стала очень популярной среди жителей и гостей области. Парковки для начала и завершения аренды преимущественно устанавливают вблизи вокзалов и мест с повышенной пешеходной доступностью.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Реутов
Электросамокаты
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