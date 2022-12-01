Подмосковье 01 декабря 2022, 09:48 Реутов стал лидером по количеству выполненных наказов избирателей в 2022 году

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Выездное совещание по контролю исполнения наказов избирателей прошло в Центральной городской клинической больнице Реутова. По итогам 2022 года округ стал лидером по количеству выполненных наказов избирателей.

На выездном совещании председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов поблагодарил администрацию Реутова и руководителей муниципальных предприятий за продуктивную работу по исполнению предвыборной программы.

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«Важно, что, подводя итоги, мы находимся на территории того учреждения, которое тоже являлось предметом нашего наказа. Можно еще вспомнить и поликлинику, которую мы закладывали как раз в период избирательной кампании вместе с губернатором. Она тоже уже практически готова», — рассказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

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По словам главы Реутова, главный вектор в работе с наказами — это слышать жителей города и качественно выполнять те задачи, которые больше всего волнуют людей.

«Мы подвели итоги нашей работы за год по тем наказам, которые получали от жителей в предыдущую предвыборную кампанию. Мы всего получили 7444 наказа, из которых более 6500 уже выполнили», — рассказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

Он выразил благодарность правительству Московской области и депутатам, которые активно участвуют в жизни округа.

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