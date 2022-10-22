Реутов присоединился к всероссийскому проекту «Парта Героя» | 360°

Подмосковье 22 октября 2022, 20:30 Реутов присоединился к всероссийскому проекту «Парта Героя»

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«Парта Героя» — всероссийский образовательный проект, к которому постепенно присоединяются все больше городов. Благодаря этому проекту школьники узнают о героях их регионов.

На «Парте героя» в школе № 7 разместили фотографии сотрудников внутренних дел Александра и Алексея Фоминых, погибших при исполнении служебного долга. Благодаря этим материалам ученики могут узнать фактах биографии и заслугах Фоминых.

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На базе школы № 7 состоялось также торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориала выпускникам Александру и Алексею Фоминых.

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«Я очень вам благодарен. Вы действительно делаете огромную работу. Я очень рад, что вы этим занимаетесь, потому что не каждый день мы встречаем таких ребят, которые действительно чтут историю и это внутри них», — отметил глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

Ученики школы также подготовили доклады, в которых рассказали о погибших в годы Великой Отечественной Войны жителях Реутова, а также о погибших при выполнении боевых задач жителях города, среди которых были и братья Фомины.

«Я благодарна администрации и инициативной группе за создание такой парты. Для нас это память. Я думаю, что в школе также будут чтить, вспоминать ребят, и конечно, чувство гордости переполняет», — поделилась супруга Александра Фоминых Ирина.

Всем присутствующим показали ролик о братьях Фоминых. Их подвиг участники почтили минутой молчания. Право сидеть за Партой Героя будет присуждаться учащимся за отличные оценки, а также учащимся, проявившим себя в общественно-значимых делах.