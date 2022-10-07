Реутов показал высокую готовность к зиме | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 17:13 Поделиться Telegram

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Viber Реутов показал высокую готовность к зиме

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Главное управление содержания территорий продолжает рейды по округам Подмосковья, чтобы проверить их готовность к зимнему сезону. Очередной визит глава ведомства Светлана Аипова нанесла в Реутов. Он показал хорошие результаты.

Как рассказала глава ГУСТ, инспекторы осмотрели технику и проверили ее исправность, а также укомплектованность штата и количество инвентаря.

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«В целом Реутов готов к зиме. Однако требуется пополнить запас противогололедных материалов. Пока их хватает только на первую фазу зимы», — отметила она.

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Глава округа Станислав Каторов поблагодарил руководителя ГУСТ за проверку и рекомендации и заявил, что Реутов не боится тяжелых погодных условий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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