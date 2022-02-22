Реутов отправил в Ростовскую область помощь беженцам Донбасса

В Реутове начал работу пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Он открыт по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия». Первые автомобили уже отправились в Ростовскую область. На месте сбора побывал корреспондент «360».

Волонтеры укладывают ящики и коробки в грузовые автомобили. Так работает пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Он открыт по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» в городском округе Реутов.

«Готовим все необходимое, чтобы отправить нашим беженцам в Ростов. Сегодня у нас уходит первая фура, вечером уходит вторая фура со всем необходимым. Хочу выразить благодарность предприятиям Реутова и Московской области, кто откликнулся, чтобы сделать это доброе дело», — рассказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

Реутов стал основной площадкой для сбора гуманитарной помощи. В коробках — продукты, вода, чай, кофе, средства личной гигиены. Все самое необходимое для вынужденных переселенцев собирали силами предприятий города, волонтеров, горожан и депутатов.

«Здесь у нас в Реутове организован пункт, на котором собираются товары — это продукты питания, хлебобулочные изделия, вода, электроприборы, пушки. Все это будет направлено в Ростовскую область», — сообщил депутат Госдумы Вячеслав Фомичев.

Более шестидесяти волонтеров прибыли в Реутов со всего Подмосковья для помощи на пункте сбора. Активисты подготавливают, загружают и фасуют гуманитарную помощь.

«У нас молодогвардейцы, 11 человек, буквально вот на днях улетели в Ростовскую область, чтобы помогать жителям, которые эвакуированы с тех территорий. Они подготавливают для них комфортные места, чтобы помочь в реабилитации, которая сейчас происходит там», — рассказал руководитель реутовского волонтерского штаба «Молодой гвардии Единой России» Ильнур Сафин.

Задача — сделать все возможное, чтобы беженцы почувствовали себя в нормальных условиях, утверждают волонтеры.