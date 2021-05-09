Реутов открыл выставку военной техники в День Победы

Реутов отметил День Победы. Под окнами домов выступил военный оркестр, а по улицам прошли танки.

Ранним утром 9 мая участники акции «Фронтовые бригады» выступили на ретромобилях во дворах Реутова, в которых живут участники Великой Отечественной войны. Для ветеранов исполнили песни военных лет.

Торжества продолжились на сценических площадках. А на главной пешеходной улице — улице Победы — состоялся памятный митинг. Там же открыли выставку военной техники. Местным жителям показали макет дивизионной пушки ЗИС-3, советский автомобиль ГАЗ-ММ с зенитной установкой, бронетранспортер БТР-40. Рядом с военной техникой можно было сфотографироваться. Кроме того, ученики и преподаватели школ Реутова организовали для горожан мастер-классы, посвященные Великой Отечественной войне.

Источник фото: Алексей Оводов

В митинге рядом с Вечным огнем участвовали председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, глава городского округа Реутов Станислав Каторов и председатель Совета ветеранов Валерий Нечай.

Источник фото: Алексей Оводов

«Мы никогда не забудем тех, кто пал за Родину на полях сражений. Такие люди есть в каждом доме, в каждой семье. Мы никогда не забудем, каким невероятным напряжением сил был остановлен враг на нашей подмосковной земле под стенами столицы, наших земляков, навечно вписавших свои имена в историю», — сказал Брынцалов.

Каторов добавил, что с каждым годом становится все меньше живых свидетелей и участников событий Великой Отечественной войны. Сейчас в Реутове живут 22 ветерана.

«Вместе с нашими депутатами, юнармейцами, молодогвардейцами „Единой России“ мы постарались окружить каждого из них. Лично побывал в гостях у наших ветеранов, поздравив их со священной датой и вручив подарки», — сказал глава городского округа Реутов.

Часть мероприятий перенесли в онлайн из-за пандемии коронавируса. Тем не менее есть возможность лично посетить ряд праздничных акций. Музейно-выставочный центр в Реутове представил обновленную экспозицию. Посетителям покажут традиционные выставки об истории города, а в отдельном зале представлены работы Александра Жарова, объединенные темой «Дороги войны». На этой экспозиции выставлены исторические реконструкции в миниатюре, рассказывающие о подвигах советского народа в годы войны.

Источник фото: Алексей Оводов

В новом Доме культуры на улице Южной в Реутове в День Победы провели детский мастер-класс по рисованию, а воспитанники Центра культуры и искусств дали праздничный концерт.