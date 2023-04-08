Подмосковье 08 апреля 2023, 12:46 Реутов назвали одним из лидеров Подмосковья по весенней уборке улиц

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Городские службы Реутова приступили к активной уборке улиц от мусора. Руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова оценила качество выполненных работ вместе с главой округа Станиславом Каторовым.

«Мы прошли южную и северную части города. Посмотрели, как убирается город, как приводят в порядок общественные пространства», — рассказал Станислав Каторов.

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Сначала коммунальщики убирают центральные улицы и главные общественные пространства, после чего приступают к уборке во дворах. Поддерживать чистоту помогает новая техника, которую Реутов получил от правительства Подмосковья.

Кроме сбора мусора в Реутове активно ремонтируют ямы на дорогах. Больше половины из них уже ликвидировали.

«Если сравнивать Реутов с другими городами, которые я смотрела сегодня, то это лидер. Видно, что уборка ведется активно, уже приступили к приведению в порядок газонов», — сказала по итогу осмотра улиц Светлана Аипова.

Уборка в городе должна полностью завершиться до 31 апреля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов.

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