Реутов начал готовиться к Новому году. В округе нарядят 21 елку и зальют 10 катков

Подмосковный Реутов начал готовиться к новогодним праздникам. Уже к 1 декабря в городском округе установят 21 елку и зальют 10 катков по губернаторской программе «Зима в Подмосковье». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Заливка льда на катках начнется, как только установится соответствующий температурный режим. Ночью катки будут освещены, а во время сеансов массового катания там будет звучать музыка.

Все желающие — дети и взрослые — при желании смогут взять уроки катания на коньках. В каждой хоккейной коробке в определенное время будут работать специальные инструкторы, обеспечивающие безопасность и разъясняющие правила пользования катком.

Местная жительница Наталья Попова убеждена, что Новый год — это мандарины, мигающие елки, салат оливье и атмосфера: «Это праздник, когда все люди от мала до велика ждут сказку и верят в чудо. Обожаю прогуливаться по нарядному Реутову, смотреть на заманчивые витрины магазинов, толпы детей, катающихся на коньках и водящих хороводы вокруг праздничного дерева».

К началу декабря по-новогоднему украсят улицы Ленина и Победы, Центральный парк и Фабричный пруд. Площадки с наряженными елками и залитыми катками появятся в некоторых реутовских дворах, например, на улицах Некрасова, дом №18; Октября, дом №22; Юбилейном проспекте, дом №54; и в микрорайоне 10А. По сложившейся традиции горожане также смогут покататься на коньках в Центральном парке и на стадионе «Старт».

Источник фото: администрация городского округа Реутов

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин уточнил, что основными зимними активностями станут горки, катки и лыжные трассы. По его словам, в парках культуры и отдыха Подмосковья этой зимой появятся 70 катков, 71 зимняя горка и 45 лыжных трасс.

«Кроме того, в парках Подмосковья во время зимних прогулок можно будет согреться возле тепловых зон и угоститься вкусным горячим чаем», — добавил Михаил Хайкин.

Также на улицах будут установлены очаги, представляющие собой металлические шары с резными узорами, в которых будут гореть дрова. А в парках появятся самовары с чаем, который будет подаваться в брендированных стаканах «Зима в Подмосковье».