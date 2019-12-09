«Реутов Арену» открыли в Подмосковье. В новом ФОКе можно сыграть в хоккей и поплавать в бассейне

Забросить шайбу, выполнить аксель, накачать пресс и проплыть 100 метров на спине — все это реутовчане теперь смогут сделать в одном здании. В южной части города открылась «Реутов Арена». На открытии стадион оценили именитые спортсмены.

Прокатиться по новому льду смогли все желающие. Оценили стадион и титулованные спортсмены. В ряду с учениками Алексея Ягудина и Ильи Авербуха лед обкатали и местные фигуристы. 15-летняя Анастасия Тараканова уже стала чемпионкой России и останавливаться не собирается. В этот день она выступила впервые после небольшой травмы.

Источник фото: телеканал «360»

«Этот лед очень профессиональный, у него стандартная площадка по размерам, на нем очень удобно, комфортно, не слишком жарко, не слишком холодно, лед не твердый, не мягкий — какой и должен быть», — отметила спортсменка.

Источник фото: телеканал «360»

После профессионалов на лед пригласили и простых горожан. Такого катка в городе еще не было: по габаритам арена отвечает международным стандартам, а самое главное, кататься можно в любое время года. На открытие реутовчане пришли парами и с детьми.

«Реутов Арена» — не только хоккей и фигурное катание. Целое крыло здесь занимает фитнес-центр: на одном этаже — тренажерный зал и помещения для групповых занятий. В бойцовской зоне уже проходят тренировки по единоборствам. А еще в здании — три бассейна для любого возраста и уровня подготовки.

«Сегодня по отчетам наших коллег мы понимаем, что сюда уже записались более трех тысяч человек, соответственно, для многих жителей это нужно и важно. Южная часть города достаточно густо заселена, и необходимость такого большого, крупного фитнес-центра с ледовым полем действительно актуальна», — подчеркнул глава городского округа Станислав Каторов.

Источник фото: телеканал «360»

Специальный гость — фигурист Алексей Ягудин — пожелал реутовчанам не забывать про спорт и активнее посещать новую арену. На торжественном открытии подвели итоги строительства: городу не пришлось тратить бюджетные деньги — спортивный объект возведен полностью за счет инвесторов.

Источник фото: телеканал «360»

«Вы знаете, у нас с каждым годом все больше людей занимается спортом. Президент поставил задачу 55% систематически занимающихся. И здесь, конечно, государство должно в ногу идти с бизнесом. Тем более, Московская область является привлекательной для инвесторов», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Источник фото: телеканал «360»

По словам министра, в регионе пять тысяч хоккеистов и 60 ледовых площадок, цель — получить профессиональный лед в каждом городе. В следующем году ледовый дворец достроят в Химках. На стадии проектирования — объекты в Кашире и Волоколамске. А хоккейная коробка в Ногинске откроется уже в этом месяце.