Рецепты из детства по новым технологиям. Хлебный завод Подольска будет крупнейшим в Подмосковье

Хлебный завод построили на территории технопарка «Коледино». Объем производства составляет 260 тонн продукции в день: это хлеб и вафли. Губернатор региона Андрей Воробьев оценил качество хлеба на открывшемся булочно-кондитерском комбинате «Коломенский».

«Вот на этих батонах мы выросли. Качественное оборудование, качественные рецепты. Мы раньше все, из школы когда приходили, раньше батон с молоком ели. Где молоко? Молоко в другом месте», — сказал губернатор.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание, что на заводе делают именно такие булочки и батоны, которые многие россияне любили в детстве.

Источник фото: телеканал «360»

Передовое производство

Многие работники завода живут тут же, в Подольске. Они смогли устроиться по специальности благодаря открытию современного производства.

Раньше в Подольске было хлебное предприятие, но оно завершило свою работу. Поэтому это самый передовой завод теперь, уже в новом исполнении Андрей Воробьев.

Главе Московской области показали производство и построенные цеха, площадь которых сравнима с футбольным полем. Сейчас на предприятии выпускают вафли и нарезные батоны под брендом «Коломенское». Главный технолог предприятия Светлана Васильева рассказала «360», что работает в компании уже 20 лет. При этом в запуске нового производства участвует впервые.

«Этот процесс интересный с профессиональной точки зрения. <…> У меня в команде четыре технолога с опытом работы. Они достаточно перспективные молодые люди, у которых, я считаю, все впереди. Они заинтересованы и любят свою работу, душу вкладывают в производство хлеба», — поделилась Васильева.

Она добавила, что производство хлеба начинается с подготовки сырья. Процесс автоматизирован, но за всеми этапами следят специалисты. В приготовлении важны как ингредиенты, так и технология выпекания.

«Ингредиенты должны быть качественные, соответственно, правильным образом подготовленные. Дальше процесс замеса происходит. Там тоже важно соблюдать все технологические параметры, чтобы выйти на тот вкусовой баланс, который ценит наш потребитель», — подчеркнула главный технолог.

На производстве глава региона поинтересовался, зачем на батонах делают характерные надрезы.

«Надрезка не для красоты. Так как очень большая температура, если не делать надрезы, то хлеб будет разрывать», — объяснили губернатору.

В свою очередь инженер по хлебобулочному оборудованию Петр Станков рассказал, что вакансия на новое производство привлекла его грандиозностью проекта.

«Здесь более современное оборудование, которое позволяет развиваться в профессиональном плане. Все линии у нас автоматические, поэтому есть к чему стремиться», — сказал специалист.

Он добавил, что на производстве следит за работой всего оборудования. В обязанности Станкова входит обеспечение его исправной работы.

Стратегическое соглашение

Инвестиционное соглашение о строительстве завода заключили в 2019 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Документ подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и президент Sminex Алексей Тулупов. Девелоперская компания Sminex с 2007 года владеет БКХ «Коломенский».

Новый завод занял территорию площадью более 50 тысяч квадратных метров. Производство сделали преимущественно автоматизированным. При этом на комбинате уже работают порядка 300 человек, а в следующем году количество рабочих мест превысит 1,2 тысячи. Пока запущено пять производственных линий, число которых планируют увеличить до 18. Кроме того, будет расширен ассортимент продукции.

В 2020 году объем производства в сутки составит 180 тонн хлебо-булочных изделий и 80 тонн — кондитерских. До конца 2022 года эти цифры возрастут до 450 и 250 тонн соответственно. В проект уже вложили более пяти миллиардов рублей, а через два года их объем превысит 12 миллиардов.