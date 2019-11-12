Рецепт победы. Чемпионка Европы по тайскому боксу вернулась в Балашиху

Спортсменка из Балашихи стала чемпионкой Европы по тайскому боксу. Ее подруга вернулась в город с серебряной медалью. Как становятся чемпионами, девушки рассказали корреспонденту «360».

15-летняя Лилия Оленюк из Балашихи в первый раз приехала на международные соревнования, и сразу попала в финал. На записи боя видно, что в первом раунде соперница наносила больше ударов. В перерыве — поддержка сборной, мотивация от тренера. Лиля собирается, и берет напором спортсменку из Венгрии. Она приносит чемпионский титул не только себе — команда России по тайскому боксу снова лучшая в Европе.

«Честно, думала, что проиграю, потому что мои соперницы выступали на Чемпионате мира, занимали призовые места. И думала, что проиграю. Но главное — настрой. И с настроем уже выиграла», — отметила чемпионка Европы по тайскому боксу Лилия Оленюк.

Источник фото: телеканал «360»

Татьяна Шаркова вернулась в Балашиху с серебряной медалью, но выступала она во взрослой категории. За спортсменок болели не только россияне. Соревнования проходили в Минске: белорусы тоже поддерживали наших бойцов.

В бойцовском клубе Таня сама проводит тренировки. Понять логику боя можно только в спарринге. Здесь главное — равновесие, постоянное движение. Ну, и активное нападение: наносишь несколько ударов подряд — и соперник не успевает отреагировать.

Источник фото: телеканал «360»

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Лиля и Таня работают в полную силу. Друг друга не жалеют: так быстрее растет мастерство. Признаются, волшебных ударов нет — сложнее всего продержаться. Поэтому в первую очередь тренируют выносливость. Полная отдача шесть раз в неделю — только так можно завоевать золото.

«Много ребят приходят в зал заниматься, но лишь единицы из них становятся чемпионами. В первую очередь, важны дисциплина и характер. Таня — молодая спортсменка. У нее все впереди. Я надеюсь, мы с ней добьемся еще больших высот, так же, как и с Лилей», — сказал тренер спортсменок Виталий Волосовский.

Девушки уже решили: свяжут свою жизнь со спортом. Завоюют мировое чемпионство и передадут опыт другим. Татьяна уже учится на преподавателя физкультуры. Лилия планирует пойти в спортивный колледж после девятого класса.