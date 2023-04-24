Подмосковье 24 апреля 2023, 13:11 Ретро-фестиваль с интерактивными площадками и творческими мастерскими проведут в Горках Ленинских 1 мая Музей-заповедник "Горки Ленинские"

Читать 360tv в

Праздник весны и труда встретят в музее-заповеднике «Горки Ленинские» ретро-фестивалем с интерактивными площадками и мастер-классами. Подробнее о мероприятии рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

На просторной территории музея-заповедника будут работать интерактивные площадки и творческие мастерские. Участники ретро-фестиваля «Первомай в Горках» смогут посетить мастер-классы и научиться делать советские атрибуты праздника — флажки, бумажные цветы, значки и галстуки. Под руководством мастеров можно будет изготовить сувениры из гипса, дерева, глины, воска и текстиля.

Реклама

На ярмарке «Трест-ларек» откроются киоски, буфеты, лотки с горячими блюдами. На специально оборудованной площадке можно будет поиграть в городки и петанк.

«Мы стремимся не только воссоздать дух большого советского праздника, когда нарядные взрослые и дети гуляли с воздушными шарами, цветами и флажками под марши и лозунги. Мы хотим вернуть восприятие праздника как повода для отдыха семьей», — отметила директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Алиса Бирюкова.

Вход по билетам на территорию музея-заповедника. Игровая зона — 300 рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех спектаклях, выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Сейчас там много мероприятий на майские праздники. Афиша обновляется ежедневно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».