Подмосковье 24 августа 2023, 14:42 Ресурсоснабжающая организация проконтролировала почти 100 проектов в Подмосковье Мин ЖКХ

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В прошлом году Дирекция сопровождения реализации программ инженерной инфраструктуры сопровождала 91 проект в Московской области. Об этом говорилось на заседании министерства ЖКХ региона.

«В рамках уставной деятельности Дирекция выполняет следующие функции: сопровождение строительства, реконструкции инженерных проектов на всех этапах реализации Госпрограммы, в том числе федеральных проектов, контроль хода проведения строительных работ, с осуществлением выездных проверочных мероприятий», — сообщила первый замминистра Анжела Пухова.

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Из общего числа проектов дирекция проконтролировала 50 в рамках программы «Чистая вода». В этом году в регионе реализовали 61 инженерный проект, половина из которых касается сетей водоснабжения, котельных и прочего

«По результатам проведенной Комиссии деятельность ГКУ МО „ДСРПИИ“ оценена удовлетворительно», — добавила Пухова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что систему ЖКХ в регионе модернизируют к 2028 году.

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