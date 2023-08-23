Подмосковье 23 августа 2023, 20:51 Ресурсный центр в Подмосковье подготовит 500 человек для работы в туристической отрасли ТАСС

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Федеральный ресурсный центр переподготовки кадров Московской области обучит более 500 сотрудников туристической отрасли. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Подмосковья.

«Одно из самых значимых направлений работы в Московской области — это развитие отрасли туризма. У нас более тысячи коллективных средств размещения, быстро развиваются глэмпинги и кемпинги — их уже более 65, более 100 музеев, 1,5 тысячи храмов, 321 усадьба и 1,5 тысячи объектов культурного наследия», — заявил первый замминистра Алексей Шимко.

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«Сегодня средняя зарплата выпускника, пришедшего в туризм, составляет около 30-35 тысяч рублей, при этом нехватка кадров в отрасли оценивается в 30%», — сообщил ректор Российского государственного университета туризма и сервиса Александр Федулин.

Центр подготовит кадры по 10 направлениям. Обучение для слушателей будет бесплатное. Оно начнется в середине сентября и закончится в середине декабря. В конце учащиеся получат диплом о профессиональной переподготовке.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

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