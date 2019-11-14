Ресурсники получат льготную аренду на трубы в Подмосковье. Это сохранит деньги жителей

Ресурсоснабжающие организации Подмосковья получат льготы на аренду. Они смогут пользоваться тепловыми и водопроводными трубами, находящимися в собственности региона, на выгодных условиях.

Соответствующий закон утвердили на заседании Мособлдумы. Теперь компании смогут получить все коммуникации в аренду по льготной цене — рубль за квадратный метр в год. Таким образом можно избежать роста тарифов.

«Норма направлена на предотвращение роста тарифов для населения. При рыночной стоимости аренды объекты будут передаваться организациям, технологически связанным с тепловыми объектами», — прокомментировал Владислав Коган министр имущественных отношений Московской области.

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Раньше ресурсоснабжающие организации перекладывали финансовую нагрузку на жителей в том случае, когда возникала необходимость ремонта труб и котельных. Однако теперь тарифы расти не будут.